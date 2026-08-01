Ветеран СВО из ДНР стал абсолютным победителем турнира «Шахматы для СВОих»

Турнир прошел в Нижнем Тагиле. Фото: ТГ/Швец

В Нижнем Тагиле состоялся первый Всероссийский турнир «Шахматы для СВОих», который собрал на одной площадке настоящих героев - защитников Отечества из разных регионов России. Абсолютным победителем соревнований стал Сергей Помпа - ветеран специальной военной операции и тренер из ДНР. Об этом сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец.

Он тепло поздравил Сергея с заслуженным триумфом.

- От души поздравляю Сергея с заслуженной победой и желаю новых шахматных вершин и талантливых учеников! - отметил глава Минспорта ДНР.

История Сергея Помпы вдохновляет: в 2022 году он встал на защиту Родины, а сегодня вновь вернулся к любимому делу - тренирует мальчишек и девчонок, прививая им любовь к шахматам и показывая личный пример целеустремленности и мастерства.

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