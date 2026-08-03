В Тельманово продолжается капремонт Центральной районной больницы. Фото: Наталья Великодная

В Тельманово продолжается капитальный ремонт Центральной районной больницы. Подмосковные строители монтируют электрику и слаботочные сети, разводят отопление, кондиционирование, водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщила глава Тельмановского округа Наталья Великодная.

Она уточнила, что специалисты также возводят металлический каркас стен, облицовывают помещения СМЛ-панелями, керамической плиткой, а в рентген-кабинете - специальными баритовыми панелями. Устанавливают подшивные потолки из ГКЛВ, реечные конструкции и потолки Armstrong, делают шумоизоляцию стен.

Продолжается монтаж межкомнатных и противопожарных дверей, кирпичная кладка перегородок, оштукатуривание металлических уголков. В подвале штукатурят стены, демонтируют старый керамогранит, грунтуют основания и заливают новые полы. Завершить работы планируют до конца года.

Ранее сообщалось, что в Центральной городской больнице Харцызска начался капитальный ремонт детской поликлиники. Работы стартовали в апреле 2026 года.

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