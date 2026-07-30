В Харцызске капитально ремонтируют детскую поликлинику. Фото: Лариса Толстыкина

В Центральной городской больнице Харцызска начался капитальный ремонт детской поликлиники. Работы стартовали в апреле 2026 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

Подрядчики уже приступили к усилению несущих конструкций и частичной замене перекрытий. В плане - полная внутренняя отделка и обновление фасадов. Особое внимание уделяется безбарьерной среде: здесь оборудуют современную регистратуру, просторные холлы и комфортные кабинеты для маленьких пациентов и их родителей.

Ремонт не ограничивается детской поликлиникой. В 2025 году обновили регистратуру в поликлинике для взрослых.

В структуру больницы входят четыре амбулатории, стационарные отделения, поликлиники для взрослых и детей, дневной стационар на 65 коек, физиотерапевтическое отделение. Доступны КТ, рентген, УЗИ, функциональная и эндоскопическая диагностика. Кроме того, на базе больницы работают школы здоровья, а именно по сахарному диабету и артериальной гипертензии.

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