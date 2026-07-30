Шахтерский педагогический колледж получил новое оборудование. Фото: Олег Трофимов

Шахтерский педагогический колледж получил новое оборудование в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Оснащение поступило в лабораторию образовательного кластера «Педагогика» и будет доступно студентам с 1 сентября. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

- С 1 сентября студенты получат доступ к: МФУ, 3D-принтеру, интерактивной панели, телесуфлерам, сценическим костюмам, дидактическим куклам, модулям мягкой мебели, диодным гимнастическим лентам, интерактивному «умному полу», интерактивной песочнице и робототехнике, - сказал он.

Трофимов добавил, что новое оборудование позволит будущим педагогам осваивать передовые технологии, отрабатывать профессиональные задачи в условиях, приближенных к реальным, и повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Ранее сообщалось, что в городской округ Торез привезли новое оборудование для уроков «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». В мастерских появился полный набор инструментов. Школьники теперь работают со столярными и слесарными приспособлениями, пробуют себя в кройке, шитье и домоводстве.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школы Амвросиевского округа получили оборудование для труда и ОБЗР

Школьники Амвросиевского округа смогут работать на современных станках и инструментах (подробнее)