В школы Тореза поступило оборудование для кабинетов ОБЗР и труда. Фото: ТГ/Трофимов

В городской округ Торез по нацпроекту «Молодежь и дети» привезли новое оборудование для уроков «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

В мастерских появился полный набор инструментов. Школьники теперь работают со столярными и слесарными приспособлениями, пробуют себя в кройке, шитье и домоводстве.

На ОБЗР упор на практику: ребята тренируются оказывать первую помощь и отрабатывают нормативы по сборке и разборке макетов оружия.

Он добавил, что когда теория подкрепляется практикой, детям легче понять свои способности и определиться с будущей профессией. Учителя же получают возможность растить ответственное и патриотичное поколение.

Ранее сообщалось, что в школы Амвросиевского округа по нацпроекту «Молодежь и дети» поступило новое оборудование для кабинетов труда и ОБЗР.

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