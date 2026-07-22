В Енакиево, Юнокоммунаровске и Углегорске построят новые спорткомплексы. Фото: (архив) ЕР ДНР

Единый институт пространственного планирования России в рамках разработки генерального плана городского округа Енакиево подготовил предложения по развитию спортивной инфраструктуры. Инициатива, согласованная с Министерством спорта и туризма ДНР, призвана сделать занятия физической культурой доступными для всех категорий граждан, а также создать новые рабочие места в регионе.

Проектные предложения специалистов охватывают сразу несколько населенных пунктов городского округа. В самом Енакиево планируется провести капитальный ремонт спортивного клуба «Металлург» и Дворца спорта «Шахтер». Также запланирована реконструкция стадионов «Шахтер», «Металлург», «Союз» и спортивного комплекса «Юность». Помимо обновления существующих объектов, в городе Енакиево предлагается построить новый стадион с трибунами и три современных физкультурно-оздоровительных комплекса.

Развитие спортивной сети затронет и другие города округа. В частности, в Юнокоммунаровске и Углегорске планируется построить новые современные физкультурно-оздоровительные комплексы, которые будут оборудованы плавательными бассейнами.

По мнению разработчиков генерального плана, появление таких современных центров станет отличным стимулом для популяризации здорового образа жизни среди жителей округа.

Ранее сообщалось, что Минстрой ДНР утвердил проект планировки территории в Пролетарском районе Донецка, разработанный специалистами ЕИПП РФ. Новый жилой массив разместится в юго-восточной части города по обе стороны от улицы Федосеева. Проект охватывает территорию общей площадью более 33 гектаров.

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