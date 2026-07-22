В Пролетарском районе Донецка построят новый жилой квартал с бассейном и школой (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минстрой ДНР утвердил проект планировки территории в Пролетарском районе Донецка, разработанный специалистами Единого института пространственного планирования РФ. Новый жилой массив разместится в юго-восточной части города по обе стороны от улицы Федосеева. Проект охватывает территорию общей площадью более 33 гектаров и призван гармонично связать современные кварталы с уже существующей городской средой. К северу от планируемого участка располагается уютная малоэтажная застройка, а к югу - жилые дома поселка бывшей шахты №2 «Сорокинская» и крупный лесопарковый массив.

Проект предполагает строительство 137 тысяч квадратных метров многоквартирных домов, которые будут организованы в виде жилых групп периметральной застройки. Кроме того, планируется возвести около 10,8 тысячи квадратных метров блокированного жилья. Такое архитектурное решение позволит не только предоставить горожанам комфортные условия проживания, но и заметно обновить и освежить облик Пролетарского района.

В Пролетарском районе Донецка построят новый жилой квартал с бассейном и школой. Фото: ЕИПП РФ

Помимо жилья, в новом микрорайоне появится вся необходимая для жизни социальная и коммерческая инфраструктура. Концепция предусматривает строительство общеобразовательной школы на 550 мест, детского сада, способного принять 200 воспитанников, а также современного физкультурно-оздоровительного комплекса с собственным бассейном. В одном из встроенно-пристроенных помещений многоквартирных домов разместится поликлиника, рассчитанная на 55 посещений в смену. Для жителей и гостей района также построят многоуровневый паркинг, магазины и объекты бытового обслуживания.

Для обеспечения транспортной доступности новых кварталов проектировщики заложили масштабную модернизацию дорожной сети. В микрорайоне планируется проложить 4,4 километра новых местных улиц и более 2,6 километра удобных внутриквартальных проездов.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка появится новый жилой массив с развитой социальной и коммунальной инфраструктурой. Новый микрорайон разместится в юго-западной части Кировского района на участке площадью около 63 гектаров, прилегающем к улицам Валентины Терешковой и Пинтера.

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