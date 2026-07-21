В Макеевке планируют создать более 40 новых парков и скверов. Фото (архив): Минстрой ДНР

Единый институт пространственного планирования России в рамках подготовки проекта генерального плана городского округа Макеевка предложил комплекс мер по созданию масштабного природно-рекреационного каркаса. Эти шаги направлены на улучшение экологической обстановки в промышленном городе и создание максимально комфортных условий для жизни и здоровья населения. Специалисты института детально проанализировали существующие ресурсы округа, климатические особенности умеренно-континентальной степной зоны и определили наиболее перспективные направления для масштабного озеленения.

На сегодняшний день лесной фонд в границах Макеевки составляет чуть более двух тысяч гектаров, а общая площадь парков, скверов и бульваров внутри населенных пунктов едва превышает сто гектаров. Разрабатываемый генеральный план предусматривает качественное изменение этой ситуации. В первую очередь градостроители предлагают провести комплексное благоустройство и реконструкцию четырех уже существующих городских парков и скверов общей площадью около двадцати гектаров.

Единый институт пространственного планирования разработал проект озеленения Макеевки. Фото: ЕИПП РФ

Чтобы полностью обеспечить жителей Макеевки зелеными зонами в соответствии со всеми действующими нормативами, планируется масштабное создание новых рекреационных пространств. Генеральный план предполагает формирование 42 новых озелененных территорий общего пользования, суммарная площадь которых превысит 381 гектар. В этот перечень войдут и пять крупных благоустроенных лесопарков. Кроме того, в долгосрочной перспективе, до 2045 года, на территории Макеевки предлагается высадить еще более 830 гектаров зеленых насаждений специального назначения, что позволит существенно повысить природный потенциал региона.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка появится новый жилой массив с развитой социальной и коммунальной инфраструктурой. Новый микрорайон разместится в юго-западной части Кировского района на участке площадью около 63 гектаров, прилегающем к улицам Валентины Терешковой и Пинтера.

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