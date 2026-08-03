В Енакиево осмотрели три инвестплощадки для новых проектов. Фото: Корпорация развития Донбасса

Специалисты Корпорации развития Донбасса вместе с администрацией Енакиево осмотрели три инвестиционные площадки в городе. Один из участков, общей площадью около десяти гектаров, подходит под крупные проекты: ровный рельеф, есть железнодорожные пути и доступ к коммуникациям.

- Две другие площадки представляют собой земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, и подходят для формирования площадок в сфере легкой промышленности, машиностроения, и других производств, - сообщили в Корпорации развития Донбасса.

Осмотр провели для пополнения реестра инвестиционных площадок ДНР. Сейчас в нем больше 150 участков, из них более десяти - в Енакиево. Дальнейшая работа с муниципалитетами поможет создать благоприятные условия для бизнеса и инвесторов.

Ранее сообщалось, что в ДНР формируют современную транспортную инфраструктуру. Общую сеть автодорог увеличат более чем на 270 километров.

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