В ДНР разработают альтернативные маршруты в обход трассы Р-150 Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЕИПП РФ разрабатывает для ДНР альтернативные маршруты в обход трассы Р-150, соединяющей Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь. На встрече с представителями министерств и муниципалитетов обсудили формирование обходов крупных городов - Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиева, Тореза и Углегорска.

Также рассматривали развитие региональной связи диагонального направления, которая станет альтернативой Р-150. Общий прирост дорожной сети превысит 270 километров.

На встрече говорили о схеме территориального планирования части ДНР, генпланах Артемовска, Великой Новоселки, Докучаевска и Курахова, корректировке генплана Мариуполя. Обсуждали развитие сети автостанций, восстановление ж/д инфраструктуры и аэропорта в Донецке. Также оценили предложение о радиально-кольцевом транспортном каркасе Мариуполя из трех контуров.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч новых рабочих мест создадут в 12 муниципальных образованиях ДНР.

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