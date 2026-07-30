12 муниципальных образований ДНР получат новые планы развития. Фото (архив): Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике состоялось детальное обсуждение схемы территориального планирования, охватывающей 12 ключевых муниципальных образований региона. В их число вошли городские округа Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Снежное, Харцызск, Торез, Дебальцево, Докучаевск и Иловайск, а также Шахтерский и Ясиноватский округа. Специалисты ЕИПП РФ совместно с представителями региональных министерств и местных администраций определили долгосрочные ориентиры развития территорий до 2046 года.

Основой перспективного экономического роста региона станет формирование четырех крупных промышленных и аграрных кластеров: производства строительных материалов, углехимической промышленности, овощеводства, а также виноградарства и виноделия. Реализация 75 предусмотренных проектом экономических решений позволит создать более 20 тысяч новых рабочих мест. При этом основной объем нового жилищного строительства - свыше 90 процентов - планируется сосредоточить в Донецке, Макеевке и Горловке, где исторически сконцентрированы основные производственные мощности, инвестиционная активность и транспортные узлы.

Масштабные изменения затронут транспортную систему региона. Схема предусматривает изменение статуса ряда автодорог, строительство объездных путей вокруг шести городов и развитие региональной дорожной сети. В частности, будет сформирована новая диагональная связь от Донецка с включением восточных обходов Макеевки и Енакиево и выходом на федеральные трассы, а протяженность межмуниципальных автобусных маршрутов вырастет более чем на 300 километров. Также в плане заложено развитие малой авиации на базе пяти региональных аэродромов и устройство сети вертолетных площадок.

Социальный блок концепции предусматривает возведение к 2046 году 153 школ, 301 детского сада и 83 поликлиник. Культурная жизнь региона пополнится новыми библиотеками регионального значения в Донецке, а также театрами, филармонией и концертным залом в Горловке, Макеевке и столице республики. Для развития туризма предложены восемь ключевых проектов, включающих строительство гостиниц, детского оздоровительного лагеря в Енакиево и оздоровительного комплекса в Дебальцево. В сфере коммунальной инфраструктуры ключевыми задачами станут газификация населенных пунктов, перезапуск Углегорской ТЭС и реконструкция около 1000 километров водопроводных сетей.

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