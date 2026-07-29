В Артемовске восстановят заводы, дороги и социальную инфраструктуру

ЕИПП РФ обсудил разрабатываемый генеральный план города Артемовска. Фото: ЕИПП РФ

В Едином институте пространственного планирования РФ состоялось детальное обсуждение проекта генерального плана Артемовска. В рабочем совещании приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, а также профильных министерств и ведомств региона. Специалисты обсудили долгосрочные перспективы развития города, уделив особое внимание созданию новых рабочих мест, восстановлению его промышленного и аграрного потенциала, модернизации дорожной сети и социальной инфраструктуры.

Проект генерального плана предусматривает масштабное восстановление исторически сложившихся предприятий города. В планах значится возрождение знаменитого винодельческого комплекса с подземными штольнями, ликеро-водочного завода, а также объектов машиностроения и производства технологического оборудования для пищевой и соляной отраслей. Кроме того, предложено развивать производство строительных материалов из местного сырья на базе новых гипсового и керамического заводов. Аграрный сектор города планируется укрепить за счет строительства хлебозавода, мясокомбината, молочного комбината и создания предприятия здорового питания. Под новые производственные и складские зоны предлагается выделить около 160 гектаров земли в северной, южной и восточной частях Артемовска, в то время как исторический центр города полностью сосредоточится на жилой застройке и общественных пространствах.

Важнейшей частью генерального плана станет создание современного транспортного каркаса. Проектировщики предлагают построить региональную автомобильную дорогу «Южный обход Артемовска» протяженностью около 18 километров, которая соединит ключевые трассы регионального значения. На пересечении этих дорог планируется возвести две двухуровневые транспортные развязки, а также построить автомобильный путепровод над железнодорожной веткой, связывающей Славянск, Горловку, Мариуполь и другие города Республики. Внутригородская дорожная сеть пополнится новыми дорогами общегородского значения протяженностью более 24 километров и районными дорогами общей длиной около 37 километров.

Помимо промышленности и транспорта, генплан Артемовска открывает новые возможности для развития военно-патриотического и спортивного туризма. В городе планируют организовать крупный спортивный кластер площадью 17 гектаров, на территории которого разместятся комплекс для экстремальных видов спорта и дельтапланерный клуб. В концепцию восстановления также заложен ремонт разрушенной социальной инфраструктуры. Проект предусматривает восстановление 25 детских садов на 1900 мест и школ, рассчитанных в общей сложности на 4250 учеников.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пролетарском районе Донецка построят новый жилой квартал с бассейном и школой

Современные дома, школа и поликлиника появятся в Пролетарском районе Донецка (подробнее)