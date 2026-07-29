Площадь Докучаевска планируют увеличить в 2,5 раза

В Докучаевске планируют построить новые производства и жилые кварталы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты Единого института пространственного планирования РФ совместно с представителями администрации Докучаевского городского округа и профильных министерств ДНР обсудили концепцию нового генерального плана Докучаевска. Предложенный документ содержит системный подход к развитию этого опорного населенного пункта, успешно балансируя между сохранением его богатого индустриального наследия и активной диверсификацией местной экономики.

В ходе рабочей встречи участники подробно рассмотрели проекты экономического развития территории. Одним из ключевых предложений стало создание новых современных производств в западной части города на базе известняков Еленовского месторождения. Здесь планируется наладить выпуск минеральной ваты, железобетонных изделий, минерального порошка, асфальтобетона, а также высококачественной фасадной и цокольной плитки из известняка. В сфере агропромышленного комплекса и пищевой индустрии специалисты предусмотрели модернизацию действующего хлебозавода, а также строительство крупного тепличного комплекса и консервного завода в северной и центральной частях Докучаевска. Это позволит выстроить полноценную цепочку переработки сырья и повысить уровень самообеспеченности Республики свежими овощами.

В Докучаевске планируют построить новые производства и жилые кварталы. Фото: ЕИПП РФ

Концепция генерального плана также предполагает беспрецедентное расширение административных границ Докучаевска, в результате чего площадь города может увеличиться в 2,5 раза. В северо-западной части города определены две перспективные площадки комплексного развития территорий под жилищное строительство площадью около 11 гектаров каждая. Рядом с новыми кварталами малоэтажной и многоквартирной застройки планируется разместить административные здания, магазины и объекты общественного питания общей площадью около 200 тысяч квадратных метров. Все эти районы будут обеспечены современными сетями водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения и связи, а изношенные коммунальные объекты города пройдут глубокую реконструкцию.

- Важным элементом повышения качества жизни горожан станет благоустройство шести парков и бульваров площадью порядка 57 гектаров, формирование 110 гектаров озелененных территорий специального назначения, - отметили в ЕИПП РФ.

Ранее сообщалось, что в Артемовске восстановят заводы, дороги и социальную инфраструктуру. ЕИПП РФ представил генеральный план восстановления города.

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