В Донецке завершен капитальный ремонт здания Федеральной налоговой службы. Фото: УТНКР

В Буденновском районе Донецка завершен капитальный ремонт административного здания Федеральной налоговой службы. После прохождения финальной стадии приемки объект будет полностью готов к эксплуатации, что позволит сотрудникам ведомства работать в современных условиях, а жителям Республики получать государственные услуги в комфортной и удобной обстановке. Все работы по реконструкции объекта были выполнены при поддержке региона-шефа Московской области под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

В Донецке завершен капитальный ремонт здания Федеральной налоговой службы. Фото: УТНКР

Строительные работы начались еще в середине 2024 года с полного демонтажа внутренних конструкций. Затем специалисты из Московской области приступили к усилению фундамента и несущих элементов здания, выполнили устройство новой кровли и полную перепланировку кабинетов. Рабочие выровняли стены и провели чистовую отделку помещений. Над обновлением объекта трудилась бригада из более чем 50 строителей.

В Донецке завершен капитальный ремонт здания Федеральной налоговой службы. Фото: УТНКР

Как сообщили в Стройконтроле Подмосковья, теперь в полностью реконструированном здании сотрудников и посетителей будут встречать просторные операционные залы и светлые кабинеты, оснащенные современной мебелью. В помещениях установлены новые системы вентиляции, видеонаблюдения и охраны, а все инженерные коммуникации приведены в полное соответствие с действующими российскими требованиями. Рядом со зданием обустроена просторная парковка, предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Донецке завершен капитальный ремонт здания Федеральной налоговой службы. Фото: УТНКР

Эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области совершили более 80 выездов на объект, тщательно проверяя качество используемых материалов, выполнение всех видов работ, а также их соответствие проектной документации и строительным нормам Российской Федерации.

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