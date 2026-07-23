Врачи Республиканского центра травматологии провели с начала года 791 операцию (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии ДНР работает в круглосуточном режиме, спасая жизни и здоровье людей, пострадавших в результате боевых действий. Это ведущее медицинское учреждение региона оказывает стационарную и амбулаторную, экстренную и плановую, в том числе высокотехнологичную помощь. Специалисты центра постоянно работают с перегрузкой, принимая на 62 процента больше пациентов, чем запланировано, большинство из которых поступают с тяжелыми осложненными травмами, полученными в результате боевых действий.

Как сообщили в Минздраве ДНР, врачи центра выполняют более ста видов операций - от простых до уникальных. Только за июль текущего года проведено 423 хирургических вмешательства, а с начала года общее число операций достигло 791. Здесь медики не просто лечат раны, а возвращают подвижность поврежденным конечностям, используя современные методы восстановления тканей и активно борясь с инфекциями. Многие из применяемых техник, таких как особые методы очистки ран и установка временных конструкций, были разработаны непосредственно в Донецке.

Особое место в работе центра занимает микрохирургия конечностей. Это единственное отделение в ДНР, где проводятся все виды экстренных и плановых операций при минно-взрывных ранениях и других тяжелых повреждениях кисти. Местные хирурги возвращают людям возможность двигать руками и чувствовать прикосновения, что является критически важным для восстановления полноценной жизни.

Знаковым событием стало открытие на базе РЦТОиН Центра компетенций по травматологии 18 июля 2026 года. Этот совместный проект с Научно-исследовательским институтом неотложной детской хирургии и травматологии (Клиника доктора Рошаля) позволит распространить уникальный опыт донецких хирургов по спасению детей с минно-взрывными травмами на всю Россию. Несмотря на нехватку врачей-анестезиологов и постоянную занятость операционных, медики центра не сдаются, продолжая оказывать помощь наиболее тяжелой категории пациентов - пострадавшим от огнестрельных и взрывных ранений.

- Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии - опора всей системы здравоохранения региона. Здесь доказывают: даже в самых сложных условиях можно сохранять высочайший профессионализм и человечность, - отметили в ведомстве.

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