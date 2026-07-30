Качественных дорог станет больше: В ДНР формируют современную транспортную инфраструктуру

В ДНР формируют современную транспортную инфраструктуру. Фото: ЕИПП РФ

Состоялось рабочее совещание с участием представителей городских и муниципальных администраций, а также профильных министерств ДНР. Встреча была посвящена вопросам развития транспортной инфраструктуры в рамках подготовки долгосрочных градостроительных документов: схемы территориального планирования части ДНР, генеральных планов Артемовска, Докучаевска, Курахово и Великой Новоселки, а также корректировки генплана Мариуполя. Об этом сообщили в ЕИПП РФ.

В ходе обсуждения схемы территориального планирования ключевое внимание специалисты уделили формированию объездных автомобильных дорог вокруг Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Тореза и Углегорска. Планируется развитие новой региональной трассы диагональной направленности, которая станет удобной альтернативой существующей магистрали Р-150. В общей сложности сеть автодорог региона вырастет более чем на 270 километров. Кроме того, участники встречи рассмотрели расширение сети автостанций для межмуниципальных маршрутов, включая возведение нового вокзала у аэропорта Донецка, а также восстановительные работы на железнодорожных объектах и в донецком аэропорту.

Серьезные изменения затронут транспортный каркас Мариуполя, где предлагается сформировать радиально-кольцевую систему из трех контуров. Они расположатся от нового общественно-делового центра, соединят историческую часть города со всеми районами и промышленными зонами, а также возьмут на себя транзитные потоки между федеральными и региональными трассами. В приморском городе планируется увеличить протяженность автобусных маршрутов более чем на 150 километров, развить трамвайную сеть, отремонтировать автовокзалы, провести реконструкцию морского порта и построить две современные яхтенные марины.

Развитие дорожно-транспортной сети затронет и другие опорные населенные пункты. Для Артемовска проект предусматривает возведение Южного обхода протяженностью около 18 километров. В Докучаевске главным объектом станет новая развязка на пересечении трассы Великая Новоселка - Старобешево - Амвросиевка с автодорогой Р-150. В Курахово планируют построить и обновить участки обходной дороги и обустроить 15 новых остановок, а в поселке Великая Новоселка отремонтируют и построят порядка девяти километров улиц.

Отдельное внимание на встрече уделили транспортному моделированию сложных узлов столицы ДНР. Эксперты ЕИПП РФ представили варианты организации движения на кольцевом перекрестке проспекта Ильича, Макеевского шоссе, Токмакской и Элеваторной улиц с учетом переноса автостанции «Мотель». В качестве первоочередной меры был одобрен вариант «разрезанного круга» с новой светофорной регулировкой, а в более отдаленной перспективе для полного устранения пробок планируется возведение эстакады по проспекту Ильича.

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