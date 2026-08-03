В Донецком краеведческом музее отремонтируют систему отопления. Фото: Желтяков

В фондах Донецкого республиканского краеведческого музея хранится более 150 тысяч экспонатов - археологические находки, редкие книги, документы, фотографии и предметы быта. Они рассказывают об истории края с древности до наших дней. За каждым из них - судьбы людей и целые страницы истории Донбасса. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Здание музея не раз страдало от обстрелов. Были и коммунальные аварии - отопление прорывало, его приходилось экстренно восстанавливать. По решению Главы и Правительства ДНР Минкульт организовал капитальный ремонт системы отопления. Работы начались в июле 2026 года.

Сейчас подрядчик уже снял старые батареи на трех этажах. Дальше будет проводить монтаж новой системы, спроектированной индивидуально под музейные нужды. Работают интенсивно, чтобы успеть к зиме. Для музея это не просто тепло для людей — это главное условие сохранности уникальных коллекций.

Ранее сообщалось, что Донецкий республиканский краеведческий музей стал победителем конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России» и получил грант от благотворительного фонда «ВТБ-Страна».

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