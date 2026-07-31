Проект Донецкого краеведческого музея стал победителем грантового конкурса. Фото: Министерство культуры ДНР

Донецкий республиканский краеведческий музей стал победителем конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России» и получил грант от благотворительного фонда «ВТБ-Страна». Заявка музея вошла в число лучших среди более 200 претендентов из 70 регионов. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

На средства гранта в музее проведут текущий ремонт зала и создадут выставку «СВОи на защите Родины», посвященную событиям и участникам спецоперации.

Обновленное пространство оснастят современным оборудованием, интерактивными и мультимедийными решениями. Зал будет доступен для маломобильных посетителей и станет площадкой для экскурсий, лекций и мастер-классов для всех возрастов.

Реализация проекта начнется 1 сентября 2026 года. Открытие выставки запланировано на 20 февраля 2027 года. К 30 апреля музей рассчитывает принять более 1000 посетителей.

Ранее сообщалась, что Донецкий республиканский академический театр кукол подвел итоги своего 93-го творческого сезона.

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