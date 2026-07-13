Донецкий театр кукол завершил 93-й сезон спектаклем «Безымянная звезда». Фото: Министерство культуры ДНР

Донецкий республиканский академический театр кукол подвел итоги своего 93-го творческого сезона. Финальным аккордом стала лирическая постановка «Безымянная звезда», показанная на основной сцене. Этот спектакль не просто закрыл очередной театральный год, но и прозвучал как глубокое эмоциональное послание к аудитории, наглядно продемонстрировав способность кукольного искусства говорить на серьезные и взрослые темы выразительным, метафорическим языком. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Донецкий театр кукол завершил 93-й сезон спектаклем «Безымянная звезда». Фото: Министерство культуры ДНР

В интерпретации донецкого театра известная история получила нестандартный взгляд. Постановщики бережно сохранили тонкую атмосферу оригинала, раскрыв ее через игру масштабов, визуальные символы и пластику. Спектакль, рассчитанный на самую широкую аудиторию, стал своеобразным мостом между классическим представлением о кукольном театре и современными запросами публики, ожидающей от постановок глубокого психологизма и эмоциональной насыщенности.

Донецкий театр кукол завершил 93-й сезон спектаклем «Безымянная звезда». Фото: Министерство культуры ДНР

Весь прошедший сезон стал для театра временем поиска баланса между сохранением традиций и активным освоением новых творческих форм. В репертуаре гармонично сочетались любимые детские сказки, семейные спектакли и постановки для подростков и взрослых. Помимо регулярного выпуска премьер, коллектив уделял большое внимание развитию просветительских и интерактивных форматов. В течение года для зрителей проводились экскурсии за кулисы, творческие встречи с актерами, художниками и бутафорами, что позволило гостям ближе познакомиться со сложным процессом создания спектаклей и усилило их эмоциональную вовлеченность.

Генеральный директор и художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств ДНР Ольга Арутинова назвала завершившийся сезон временем смелых решений и больших творческих побед. Она выразила искреннюю благодарность всему коллективу за самоотверженный труд и преданность своей профессии.

Донецкий театр кукол завершил 93-й сезон спектаклем «Безымянная звезда». Фото: Министерство культуры ДНР

- Вместе мы сохраняем и приумножаем культурные традиции региона. Сезон завершен, но театральная жизнь продолжается: уже сейчас мы готовим новые проекты, чтобы вновь радовать зрителей, - сказала она.

Сейчас труппа уже начала подготовку к следующему сезону: формируются планы будущих премьер, обсуждаются гастрольные поездки и прорабатываются новые инклюзивные и образовательные проекты.

Ранее сообщалось, что ансамбль «Донбасс» завершил ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Коллектив впервые участвовал на фестивале и стал единственным представителем ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Донбасс Опере» началась подготовка к юбилейному 95-му театральному сезону

Генеральный директор «Донбасс Оперы» подвел итоги 94-го театрального сезона (подробнее)