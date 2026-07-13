В «Донбасс Опере» началась подготовка к юбилейному 95-му театральному сезону

В «Донбасс Опере» подвели итоги 94-го театрального сезона. Фото: «Донбасс Опера»

В «Донбасс Опере» завершился 94-й театральный сезон. Позади жаркие июльские овации зрителей, а артисты отправились в отпуск. Однако это совсем не значит, что работа прекратилась. Уже началась подготовка к юбилейному 95-му сезону.

В «Донбасс Опере» подвели итоги 94-го театрального сезона. Фото: «Донбасс Опера»

- Для нас сейчас настал короткий период, когда можно выдохнуть и честно сказать: мы сделали все, что задумали, и даже больше. 31 августа мы открыли сезон традиционным Гала-концертом ко Дню шахтера и Дню города Донецка, задавшим тон всей работе. И вот, спустя десять с лишним месяцев, я вижу не просто 181 мероприятие в отчетной графе. Я вижу тысячи часов репетиций, десятки тысяч зрителей. Это был сезон, когда мы работали несмотря ни на что, и каждый выход на сцену становился актом мужества и любви к искусству, - рассказал генеральный директор «Донбасс Оперы» Евгений Денисенко.

Он также поделился секретом успеха артистов театра, в репертуаре которого самые разнообразные жанры: от балета до детски сказок.

В «Донбасс Опере» подвели итоги 94-го театрального сезона. Фото: «Донбасс Опера»

- Это философия нашего театра: мы обязаны быть интересными всем – от детей до искушенных театралов. Поэтому репертуар мы выстраивали как симфонию, где каждая партия важна. Опера – это наша основа. Мы показали зрителю бесценные произведения Чайковского, Верди, Моцарта. Балет – наша гордость. Наши спектакли – это не просто хореография, это истории, жизни и драмы на пуантах. Оперетта – легкое дыхание сезона. Люди устали от тяжести будней и приходят за радостью, поэтому каждая оперетта проходит с аншлагом, - рассказал Денисенко.

Частью успешной стратегии гендиректор театра также называется возвращение спектаклей прошлых лет.

В «Донбасс Опере» подвели итоги 94-го театрального сезона. Фото: «Донбасс Опера»

- Мы обязаны беречь свое золотое наследие. «Аида» Джузеппе Верди, вернувшаяся на сцену 13 сентября, – это мощнейшая партитура, которая требует голосов огромной силы. И мы рады, что сейчас у нас есть солисты, способные осилить такой материал. А «Чиполлино» (19 апреля) и «Стойкий оловянный солдатик» (4 июня) – это как встреча со старыми друзьями, - говорит Денисенко.

Он сказал, что все трудности, долгая дорога и усталость остались позади. И театр не просто выдержал - он расцвел: появились новые премьеры, прошли гастроли, заявили о себе новые имена. По его словам, Донбасс Опера доказала, что является брендом мирового уровня, и коллектив не собирается останавливаться - впереди новые вершины. Он также отметил, что 5 июля, сразу после финальных аккордов «Королевы чардаша», он поблагодарил всю команду - артистов, сотрудников и всех, кто помогает спектаклям состояться.

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