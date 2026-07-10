«Каждый народ по-своему говорит о любви»: Ансамбль песни и танца «Донбасс» выступил на масштабном Всероссийском свадебном фестивале

Ансамбль песни и танца «Донбасс» выступил на масштабном Всероссийском свадебном фестивале. Фото: Минкультуры ДНР

Артисты заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» приняли участие во Всероссийском свадебном фестивале, который прошел в Национальном центре «Россия». В один момент 150 пар со всей страны стали супругами. Но и это не все, на фестивале были культурные, просветительские и гастрономические мероприятия, выставки, встречи с семьями-участниками предыдущих фестивалей.

Ансамбль песни и танца «Донбасс» выступил на масштабном Всероссийском свадебном фестивале. Фото: Минкультуры ДНР

Как сообщили в Министерстве культуры ДНР, в завершении праздника провели музыкально-хореографическую притчу «Хоровод. Свадьба». Это постановка, в рамках которой творческие коллективы из разных регионов представили на одной сцене свадебные традиции и обряды народов России.

- Каждый народ по-своему говорит о любви, семье, благословении, продолжении рода, но в основе у всех есть что-то общее. Мне кажется, именно в этом уникальность постановки: за один вечер зрители могут увидеть многообразие нашей страны в ее единстве, - сказала главный режиссер и креативный продюсер музыкально-хореографической притчи «Хоровод. Свадьба» Чулпан Пиотровская.

В Минкультуры Республики также добавили, что в конце апреля 2026 года ансамбль «Донбасс» представил традиции донецкого региона в музыкально-хореографической притче «Хоровод». Это мероприятие также провели на сцене Национального центра «Россия».

Ансамбль песни и танца «Донбасс» выступил на масштабном Всероссийском свадебном фестивале. Фото: Минкультуры ДНР

- Нынешняя постановка стала своего рода его ответвлением, логическим продолжением. И, думается, продолжением далеко не последним, потому что традиции русского народа прекрасны и неисчерпаемы, и изучать их - настоящее удовольствие, - рассказали в Минкультуры ДНР.

Своим выступлением на свадебном фестивале ансамбль «Донбасс» завершил концертный сезон.

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