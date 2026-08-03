В ДНР обсудили развитие промышленной кооперации

В ДНР прошло расширенное межотраслевое совещание по развитию промышленной кооперации. Его провел Председатель Правительства Андрей Чертков.
Он уточнил, что угольные предприятия региона нуждаются в модернизации и современном оборудовании. Машиностроители, в свою очередь, заинтересованы в стабильном спросе на свою продукцию. При этом угольщики тратят значительные средства на импорт, хотя местный машиностроительный комплекс обладает достаточным опытом и мощностями, чтобы закрыть их потребности.
Главная задача - наладить кооперацию, которая даст импульс промышленному росту. Для этого предприятиям готовы оказывать государственную помощь, в том числе через механизмы Фонда развития промышленности ДНР.
Ранее министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян посетил Донецкий завод высоковольтных опор, который производит металлические конструкции.
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