В ДНР восстановили подъезд к селу Таврическое. Фото: ТГ/Бондаренко

В Донецкой Народной Республике продолжается ремонт дорог. Так, в Тельмановском муниципальном округе восстановили подъезд к селу Таврическое. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

- В ходе ремонта дорожники заменили слой износа покрытия, уложив более 5,2 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, расчистили 10,8 тысяч квадратных метров полосы отвода, укрепили обочины на площади 10,6 тысяч квадратных метров и нанесли 6,4 тысяч погонных метров дорожной разметки термопластиком, - рассказал Бондаренко.

Работы на участке дороги выполнены под контролем «Службы автомобильных дорог Донбасса».

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике с начала текущего года восстановили более 135 километров автомобильных дорог. На всех объектах выполнен полный комплекс работ: уложен новый асфальт, укреплены обочины и нанесена современная дорожная разметка.

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