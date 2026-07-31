Более 135 километров дорог восстановили в ДНР с начала 2026 года

Под контролем «Службы автомобильных дорог Донбасса» полностью завершены работы на 14 участках межмуниципальных дорог. Фото: ТГ/Бондаренко

В ДНР с начала текущего года восстановили более 135 километров автомобильных дорог. Об этом сообщил министр транспорта Республики Александр Бондаренко.

- Это не просто километры нового асфальта - это безопасные маршруты, надежное транспортное сообщение и комфорт для жителей наших городов и поселков, - подчеркнул он.

Под контролем «Службы автомобильных дорог Донбасса» полностью отремонтированы 14 участков межмуниципальных дорог. Большая часть из них связывает небольшие населенные пункты, обеспечивая стабильное движение пассажирского транспорта, школьных автобусов, экстренных служб и грузовых перевозок. На всех объектах выполнен полный комплекс работ: уложен новый асфальт, укреплены обочины и нанесена современная дорожная разметка.

Одновременно в этим ведется обновление городской дорожной инфраструктуры. Уже отремонтированы 18,7 километра улиц в Мангушском муниципальном округе, Енакиево и Шахтерске. В настоящее время дорожные работы активно ведутся в Новоазовском округе и Горловке.

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