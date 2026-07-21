Дороги в Макеевке стали безопаснее для водителей и пешеходов

На улицах Репина и Свободы дорожники нанесли новую разметку с использованием холодного термопластика. Фото: Администрация Макеевки

Специалисты из Подмосковья обновляют дороги в Макеевке. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

На улицах Репина и Свободы дорожники нанесли новую разметку с использованием холодного термопластика. Работы охватили не только основные полосы движения, но и пешеходные переходы - это позволит повысить безопасность движения как для водителей, так и для пешеходов.

В Минтрансе добавили, что до этого на улице Свободы были установлены более 40 дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Макеевке продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры. Особое внимание уделяется участкам, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. Так, за счет городского бюджета был произведен капитальный ремонт более 7 километров дорог местного значения. Завершены работы на ключевых объектах, таких как мост через реку Грузская по проспекту 250-летия Донбасса и участок объездной дороги в Горняцком районе длиной 10 километров.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый автобусный рейс свяжет Мариуполь и Ростов

С 22 июля начнет работу новый межрегиональный маршрут (подробнее)