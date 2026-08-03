В ДНР назначили Зампреда Комитета по науке и технологиям. Фото: МАКС/Пушилин

Финалист кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Роман Шульга пополнил управленческую команду Донецкой Народной Республики. Он стал заместитель Председателя Комитета по науке и технологиям. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- За плечами Романа Александровича - защита Республики с 2014 года, служба в Народном Ополчении и Минобороны ДНР, где он отвечал за организацию связи. Позже сосредоточился на патриотическом воспитании молодежи и госуправлении, - рассказал Пушилин.

Перед Романом Шульгой стоят важные и новые задачи - развивать научный потенциал региона и внедрять технологии, которые помогут Донбассу идти вперед.

Ранее сообщалось, что финалист кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Антон Ботнарев назначен заместителем министра транспорта ДНР. Он будет курировать железнодорожную отрасль.

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