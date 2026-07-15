Более 30 лет посвятил себя работе в МВД: Что известно о новом министре внутренних дел по ДНР Вячеславе Еговцеве

Вячеслав Еговцев (слева) возглавил Министерство внутренних дел по ДНР. Фото: МВД по ДНР

В Донецкой Народной Республике представили нового министра внутренних дел, назначенного на эту должность Указом Президента России. Им стал Вячеслав Еговцев. На этом посту он сменил Павла Гищенко, который возглавлял ведомство в тяжелое для региона время. Теперь новый министр продолжит работу по обеспечению правопорядка на территории Республики. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОМ ГЛАВЕ МВД ПО ДНР

Вячеслав Еговцев родился в 1973 году в Пермской области. В 1997 году с отличием окончил юридический институт МВД России.

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев по видеосвязи представил личному составу нового главу МВД по ДНР.

Владимир Колокольцев представил нового министра внутренних дел по ДНР. Фото: МВД по ДНР

– Вячеслав Петрович Еговцев службу в системе Министерства начал более 30 лет назад в городе Перми. Многие годы его деятельность была связана с подразделениями по борьбе с экономической преступностью. Там он прошел путь от оперуполномоченного до руководителя соответствующего профильного управления на краевом уровне, – рассказал Колокольцев.

Министр добавил, что Еговцев на определенном этапе занимался противодействием организованной преступности.

– В качестве заместителя начальника полиции курировал работу оперативных служб в главке. Положительно себя зарекомендовал, возглавив управление МВД России по Забайкальскому краю. А теперь ему поручен новый участок, где действовать придется в крайне сложной оперативной обстановке, – рассказал Колокольцев.

Он отметил, что новому министру важно быстро учесть особенности вверенной ему территории и, сменяя Павла Гищенко, сохранить преемственность, а также сделать все возможное для обеспечения безопасности граждан.

В 2022 году Вячеславу Еговцеву присвоено звание генерал-майора полиции.

«ОБЯЗУЮСЬ НАПРАВИТЬ НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ»

Вячеслав Еговцев (слева) возглавил Министерство внутренних дел по ДНР. Фото: МВД по ДНР

В свою очередь Еговцев поблагодарил руководство страны и Министерство внутренних дел России за оказанное доверие.

– Обязуюсь все свои знания, силы и накопленный опыт направить на выполнение поставленных вами и руководством страны задач, особенно в условиях крайне сложной оперативной обстановки, – сказал министр.

В видеоконференции также принял участие Глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что Правительство региона и все его жители окажут поддержку новому главе ведомства.

– На гостеприимство донецкой земли здесь можно рассчитывать. Здесь только сотрудничество, взаимодействие в полной мере позволит достичь тех задач, которые стоят от нашего Президента. Преемственность здесь очень важный аспект. Павел Гищенко провел здесь очень серьезную работу, поэтому с нашей стороны тоже будет оказано содействие, чтобы эти результаты преумножались. На жителей Донбасса новый министр может рассчитывать, – сказал Пушилин.

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