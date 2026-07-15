Более 30 лет посвятил себя работе в МВД: Что известно о новом министре внутренних дел по ДНР Вячеславе Еговцеве

В Донецкой Народной Республике представили нового министра внутренних дел, назначенного на эту должность Указом Президента России. Им стал Вячеслав Еговцев. На этом посту он сменил Павла Гищенко, который возглавлял ведомство в тяжелое для региона время. Теперь новый министр продолжит работу по обеспечению правопорядка на территории Республики. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.
Вячеслав Еговцев родился в 1973 году в Пермской области. В 1997 году с отличием окончил юридический институт МВД России.
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев по видеосвязи представил личному составу нового главу МВД по ДНР.
– Вячеслав Петрович Еговцев службу в системе Министерства начал более 30 лет назад в городе Перми. Многие годы его деятельность была связана с подразделениями по борьбе с экономической преступностью. Там он прошел путь от оперуполномоченного до руководителя соответствующего профильного управления на краевом уровне, – рассказал Колокольцев.
Министр добавил, что Еговцев на определенном этапе занимался противодействием организованной преступности.
– В качестве заместителя начальника полиции курировал работу оперативных служб в главке. Положительно себя зарекомендовал, возглавив управление МВД России по Забайкальскому краю. А теперь ему поручен новый участок, где действовать придется в крайне сложной оперативной обстановке, – рассказал Колокольцев.
Он отметил, что новому министру важно быстро учесть особенности вверенной ему территории и, сменяя Павла Гищенко, сохранить преемственность, а также сделать все возможное для обеспечения безопасности граждан.
В 2022 году Вячеславу Еговцеву присвоено звание генерал-майора полиции.
В свою очередь Еговцев поблагодарил руководство страны и Министерство внутренних дел России за оказанное доверие.
– Обязуюсь все свои знания, силы и накопленный опыт направить на выполнение поставленных вами и руководством страны задач, особенно в условиях крайне сложной оперативной обстановки, – сказал министр.
В видеоконференции также принял участие Глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что Правительство региона и все его жители окажут поддержку новому главе ведомства.
– На гостеприимство донецкой земли здесь можно рассчитывать. Здесь только сотрудничество, взаимодействие в полной мере позволит достичь тех задач, которые стоят от нашего Президента. Преемственность здесь очень важный аспект. Павел Гищенко провел здесь очень серьезную работу, поэтому с нашей стороны тоже будет оказано содействие, чтобы эти результаты преумножались. На жителей Донбасса новый министр может рассчитывать, – сказал Пушилин.
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