«Уходя из Донецка я оставляю сердце»: Главу МВД по ДНР Павла Гищенко переводят на службу в другой регион России

Главу МВД по ДНР Павла Гищенко переводят на службу в другой регион России. Фото: МВД по ДНР

Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, министр внутренних дел по Донецкой Народной Республике Павел Гищенко переводится на службу в другой регион России. В связи с этим руководитель ведомства провел церемонию, где попрощался с личным составом МВД по ДНР и вручил награды сотрудникам полиции.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Павел Гищенко возглавлял региональное отделение МВД три с половиной года. Он принял руководство в сложнейший исторический момент и успешно интегрировал Министерство в единую правоохранительную систему страны в условиях боевых действий.

- Когда враг стоял в Авдеевке, вблизи Киевского района Донецка, в нескольких километрах от нашего центрального здания, мы уже создавали территориальные органы внутренних дел по Донецкой Народной Республике в составе Российской Федерации. Ситуация усложнялась тем, что 50% личного состава находилась в зоне боевых действий. В этих тяжелейших условиях вместе с командой сформировали и юридически оформили 42 территориальных органов внутренних дел во всех освобожденных районах и городах, - рассказал Гищенко.

Павел Гищенко наградил личный состав МВД по ДНР. Фото: Пресс-служба ведомства

Также министр подвел итоги работы ведомства и поблагодарил коллег за мужество и стойкость, проявленных на службе.

- Охраняли общественный порядок и боролись с преступностью. В условиях постоянных активных боевых действий и обстрелов со стороны ВСУ, нами было выдано свыше двух с половиной миллионов паспортов. Количество раскрытых преступлений за три года только увеличилось, - рассказал Гищенко.

А еще глава МВД по ДНР озвучил свой последний приказ личному составу.

- Мой последний приказ следующий: приложить все усилия для приумножения тех успехов в работе, которых мы с вами достигли, а также создать все условия новому руководителю для дальнейшего развития Министерства внутренних дел по ДНР, - говорит Гищенко. – Когда я уходил из Севастополя, то говорил личному составу, что я оставил душу в Крыму, а вот уходя из Донецка, то я, наверное, оставляю сердце.

Сотрудники ведомства в свою очередь проводили Павла Гищенко долгими и искренними аплодисментами.

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