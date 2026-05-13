Начальник ГУ на транспорте МВД России с рабочим визитом посетил ДНР. Фото: МВД России

Начальник Главного Управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин с рабочим визитом побывал в Донецкой Народной Республике. Он детально изучил специфику несения службы Донецкого линейного отдела МВД России на транспорте.

- Благодаря вашей добросовестной работе, высокой ответственности и самоотверженности преступность встречает надёжный барьер, а жизнь граждан остается защищённой. Однако расслабляться нельзя. Необходимо и дальше активнейшим образом продолжать бескомпромиссную работу по пресечению незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, борьбу с экстремизмом и любыми попытками дестабилизации обстановки, - обратился к личному составу Калинкин.

Он также вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды от МВД России, ГУТ МВД России и УТ МВД России по ЮФО.

Ранее сообщалось, что недавно ДНР с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

