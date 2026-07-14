Финалист конкурса «Донбасс. СВОи Герои» назначен замминистра транспорта ДНР

Финалист конкурса «Донбасс. СВОи Герои» (слева) назначен замминистра транспорта ДНР. Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что финалист кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Антон Ботнарев назначен заместителем министра транспорта ДНР. Он будет курировать железнодорожную отрасль.

Как рассказал Пушилин, Ботнарев до 2022 года работал на железной дороге. В ходе спецоперации прошел через Мариуполь Попасную и Авдеевку. Был тяжело ранен.

- На стажировке под руководством министра Александра Бондаренко разработал проекты прямого железнодорожного сообщения ДНР с другими регионами России и план совершенствования пригородной транспортной сети внутри Республики, - рассказал Пушилин.

Напомним, что Глава ДНР объявил о завершении программы профессиональной переподготовки для финалистов кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои». Руководитель региона и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Алексей Комиссаров поздравили выпускников.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Черкашин возглавил Старобешевский муниципальный округ

Депутаты Старобешевского муниципального совета сделали свой выбор (подробнее)