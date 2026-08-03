В ДНР почтили память погибших железнодорожников. Фото: РСО ДНР

Представители студенческих отрядов в Донецкой Народной Республике почти память погибших железнодорожников в рамках акции «Последний рейс памяти». Место проведение было выбрано не случайно. Им оказалась детская железная дорога. Здесь погибли два железнодорожника. Об этом сообщили в пресс-службе «Российских студенческих отрядов» в ДНР.

- Мой сын любил свою работу и всегда с большой ответственностью относился к своему делу. Сегодня я вновь почувствовала, что он не забыт. Спасибо всем, кто хранит память о железнодорожниках, которые погибли, исполняя свой профессиональный долг, - сказала мать одного из погибших железнодорожников Ольга Кравчук.

Студотряды в одном из вагонов установили лампады со свечами и возложили красные гвоздики.

Ранее сообщалось, что в Донецке в День железнодорожника бесплатно катали на поездах.

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