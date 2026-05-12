Незабываемое путешествие: Подопечным фонда «Время добрых» провели экскурсию по Донецкой детской железной дороге

Для подопечных благотворительного фонда «Время добрых» сотрудники предприятия «Железные дороги Новороссии» организовали благотворительную акцию. Для ребят провели настоящее путешествие на Донецкой детской железной дороге.

- Путешествие началось под торжественный гудок локомотива: состав, управляемый юными железнодорожниками, доставил гостей от станции Пионерская к станции Шахтерская, где для детей была организована увлекательная экскурсия по музею Детской железной дороги, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Подопечным фонда «Время добрых» провели экскурсию по Донецкой детской железной дороге. Фото: «Железные дороги Новороссии»

На экскурсии дети погрузились в богатую летопись Донецкой магистрали.

- Они увидели редкие архивные снимки, детальные макеты старинных паровозов и узнали, как менялась форма юных железнодорожников на протяжении десятилетий, - рассказали в пресс-службе.

Благодаря такой акции ребята узнали что-то новое для себя, но главное, они получили искренние и незабываемые эмоции.

СПРАВКА

Фонд «Время добрых» оказывает помощь детям с онкологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, а также помогает детям-сиротам.

