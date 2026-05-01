Добрая первомайская традиция: На Донецкой детской железной дороге открыли новый сезон

На Донецкой детской железной дороге открыли новый сезон. Фото: «Железные дороги Новороссии»

На Донецкой детской железной дороге в торжественной обстановке состоялось открытие летней учебно-производственной практики 2026 года. Мероприятие объединило ветеранов отрасли, действующих сотрудников и тех, кому только предстоит связать свою судьбу со стальными магистралями. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Железные дороги Новороссии».

Ко всем присутствующим с приветственным словом обратился генеральный директор предприятия Андрей Казаков. Он сказал, что возобновление движения на Донецкой детской железной дороге стало доброй первомайской традицией.

– Сегодня для нас особенный день – мы начинаем летний сезон производственной практики на нашей детской железной дороге. Я искренне благодарю всех сотрудников, которые принимали участие в подготовке инфраструктуры к этому событию. К новому сезону мы подошли с серьезными результатами: был проведен капитальный ремонт двух локомотивов и пяти пассажирских вагонов, обновлен их дизайн. Надеюсь, что эти перемены придутся по душе как юным железнодорожникам, так и нашим гостям, – рассказал Казаков.

Для ребят запуск производственной практики станет отличной возможностью сделать первые шаги в профессии.

– Ребята, сегодня вы заступаете на свои рабочие места, и это – начало большого и интересного пути. Пусть предстоящая практика станет для вас ярким приключением, поможет раскрыть таланты и еще сильнее влюбиться в железную дорогу. Мы ждем от вас энергии и энтузиазма. Пусть это лето будет продуктивным и незабываемым, – обратился к детям начальник Донецкого филиала предприятия «Железные дороги Новороссии» Евгений Синельник.

После торжественной церемонии ребята заняли свои рабочие места и отправились в первый праздничный рейс в 54-м сезоне летней производственной практики.

