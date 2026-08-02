В Донецке в День железнодорожника бесплатно катали на поездах

Особое настроение отдыхающим создавал белый мишка. Фото: ЕР

На Детской железной дороге в Донецке для всех желающих от Регионального общественного движения «Донецкая Республика» было бесплатное катание на поездах. Также были оформлены тематические фотозоны и организованы различные активности.

Особое настроение для гостей праздника создавал белый мишка - символ «Единой России». Кроме того, состоялась и торжественная часть - лучших железнодорожников наградили грамотами и подарками за многолетний труд и вклад в развитие отрасли.

- Сегодня я хочу сказать, что это у нас такой семейный праздник. Мой дедушка был потомственным железнодорожником. И День железнодорожника мы стараемся тоже отмечать с семьей, - сказал депутат Народного Совета ДНР от «Единой России» Сергей Ярош.

Он посетил станцию Детской железной дороги с супругой и двумя сыновьями.

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