В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

1 августа в Донецке ребятишки с родителями побывали на закрытом предпремьерном показе полнометражного анимационного фильма «Даша и Медведь-защитник» (6+). Его создатель – донецкая кинокомпания «Победа».

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ, СОЗДАННАЯ НЕЙРОСЕТЯМИ

Уникальность фильма-сказки в том, что он полностью создан с помощью искусственного интеллекта. Единственное – половину сказочных персонажей озвучили московские актеры дубляжа, а остальных – нейросеть.

«Даша и Медведь-защитник» – это 81 минута созданной искусственным интеллектом анимации. Фабула увлекает. Пятилетняя Даша живет с любящей мамой и верит в сказки. Ее самый верный друг – старый плюшевый медведь с оторванным ухом. Трагическое стечение обстоятельств переносит девочку в загадочный лес, где нет привычного мира, а игрушки оживают…

Даше предстоит собрать самый негероический отряд на свете, освободить Короля-Волшебника, сразиться с Чужеземцем и разгадать тайну заколдованной Принцессы. Но главное – найти путь домой к маме. И для этого потребуется не столько сила, сколько чистота детского сердца. Чего Даше не занимать.

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

«Даша и Медведь-защитник» – это второй фильм донецкой студии «Победа», созданный при поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики. Первый – «Волшебный будильник Деда Мороза» – был презентован в марте этого года после того, как он получил Гран-при на кинофестивале научной фантастики «Лед и снег» в китайском Харбине. Примечательно, что организаторы харбинского кинофестиваля сами увидели в интернете трейлер фильма и попросили прислать его на конкурс.

УРОВЕНЬ «АВАТАРА»

Андрей Киллин – продюсер, режиссер и нейрограф фильмов кинокомпании «Победа». Например, техническую часть картины «Даша и Медведь-защитник» он сделал самостоятельно всего за четыре месяца. Раньше Киллин сам снимал, монтировал и занимался спецэффектами.

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Когда появились нейротехнологии, я понял, что все эти 3D-штуки – это очень дорого и очень долго, – рассказывает на пресс-конференции Андрей Киллин. – Качество нейрофильмов через полтора-два года повысится настолько, что их будет не отличить от обычного кино. Чтобы создать серьезный кинопроект, не потребуется сотен специалистов, огромных павильонов и дорогостоящего оборудования. Это все уйдет на второй план, потому что все это возьмет на себя искусственный интеллект. Первое, что понадобится, – это настоящие творцы, которые горят идеями. ИИ технологии позволят командам из двух-пяти человек спокойно создавать фильмы уровня «Аватара». А «Аватар» делала тысяча человек 12 лет!

«ЗА ИИ СТОИТ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК»

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Киллин поблагодарил своего доброго друга и соратника заместителя Председателя Народного Совета Андрея Крамара.

– Проект состоялся только благодаря его помощи и поддержке, – сказал он. – Я бесконечно благодарен судьбе за то, что она свела наши пути.

Андрей Крамар констатировал, что нейросети – это не только то, что постепенно входит в наш обиход.

– Это то, что станет неотъемлемо частью жизни. И эти фильмы, которые мы снимаем, не исключение. Здорово, что в Республике мы находимся в авангарде, – отметил он.

СЛЕДУЮЩИЙ ФИЛЬМ – О ГЕРОЯХ СВО

Вот что по поводу проникновения в нашу жизнь нейросетей сказала директор кинокомпании «Победа» Кристина Сотникова:

– Безусловно, какие-то профессии, скорее всего, отойдут, потому что искусственный интеллект с каждым днем развивается все больше и больше. Но я все равно придерживаюсь мнения, что за ИИ стоит живой человек с сердцем. Этот человек вкладывает туда свою душу, свои мысли, свое видение.

Фильм «Даша и Медведь-защитник» организаторы планируют сделать доступным в кинопрокате и на платформах, в том числе самой кинокомпании «Победа». Следующий фильм, который выпустит донецкая студия, – о героях СВО.

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке презентовали фильм-сказку «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

КОММЕНТАРИЙ

Михаил ЖЕЛТЯКОВ, министр культуры ДНР:

– Более века назад наш земляк Александр Ханжонков стал одним из пионеров отечественного кинематографа. Сегодня Донбасс вновь открывает новые пути в кино: донецкие кинематографисты одними из первых создают полнометражные картины с применением нейросетевых технологий.

Фильм «Даша и Медведь-защитник» стал уже второй картиной кинокомпании «Победа», созданной при поддержке Министерства культуры Республики. Сегодня мы подписали соглашение с кинокомпанией, которое позволит продолжить совместную работу и реализацию новых проектов.

СПРАВКА «КП»

Кинокомпания «Победа» – донецкая студия, работающая на стыке искусственного интеллекта и киноискусства. Команда создает анимационные и художественные фильмы с применением нейросетей, развивая новое направление в российском кинематографе. Линия кинокомпании «Победа» направлена на соединение передовых технологий и большого смыслового кино. Ее проекты отмечены наградами международных фестивалей.

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