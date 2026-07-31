Время «Дворовых практик»: В новом спорткомплексе ДНР провели импровизированные соревнования с министром

В ДНР недавно открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Фото: ТГ/Швец

В Донецкой Народной Республике недавно открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Его создание стало возможным благодаря народной программе партии «Единая Россия» и государственной программе «Спорт России». С инспекцией на объект прибыл министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Он отметил, что площадка не пустует: здесь кипит жизнь. Одни ребята увлеченно гоняют мяч на футбольном поле, другие соревнуются в быстроте и ловкости на баскетбольной площадке, третьи совершенствуют силу и выносливость на турниках.

В ДНР недавно открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Фото: ТГ/Швец

- Такие комплексы - это своеобразные точки притяжения для нашей детворы. Они всегда доступны, находятся в шаговой доступности, и именно поэтому пользуются такой популярностью, - заявил Максим Швец.

Лето в ДНР - время «Дворовых практик», и министр не упустил шанс стать частью этого проекта. Он устроил для ребят импровизированные соревнования по подтягиваниям и отжиманиям. Эмоции зашкаливали: дети боролись за победу с таким азартом, что дух захватывало.

В ДНР недавно открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Фото: ТГ/Швец

- Видно, что растет достойная смена! – подчеркнул глава Минспорта ДНР.

А чтобы этот день запомнился еще больше, победителям вручили памятные сувениры.

В ДНР недавно открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Фото: ТГ/Швец

Министр отметил, что работа по развитию спортивной инфраструктуры в регионе продолжается. Главная цель - обеспечить жителей Республики достаточным количеством таких площадок, чтобы каждый мог заниматься спортом в удобное для себя время.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе развивают новые виды спорта, в том числе фитнес на сапбордах

В приморском городе ДНР строят новые спортивные площадки и запускают массовые проекты (подробнее)