Проект «Дворовые практики» запускают в ДНР

Для ребят организуют тренировки и мастер-классы от профессиональных спортсменов, экскурсии, интерактивные игры и кинопоказы. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В ДНР продолжают работать над тем, чтобы каникулы детей и молодежи прошли не только интересно, но и с пользой. Для этого в регионе реализуют проект «Дворовые практики». Об этом шла речь в ходе оперативного совещания с участием Главы Республики Дениса Пушилина.

Программа проекта включает в себя широкий спектр активностей, рассчитанных на разные интересы ребят. Уже на этой неделе и на протяжении августа для них организуют тренировки по баскетболу, волейболу и скалолазанию, а также мастер-классы от профессиональных спортсменов.

Кроме того, в планах - экскурсии, интерактивные игры и просмотры фильмов. Площадками для проведения мероприятий станут муниципальные библиотеки, музеи и Дома культуры.

Такой подход позволит сделать досуг не только активным, но и познавательным, вовлекая молодежь в культурную жизнь Республики.

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