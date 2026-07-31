В Мариуполе строят новые корпуса Многопрофильного медцентра

В Мариуполе продолжается строительство новых корпусов Многопрофильного медицинского центра. На втором этапе возводят палатный корпус на 236 мест, включая шесть коек интенсивной терапии и реанимации, а также административно-хозяйственные здания и гаражные боксы.
ФАУ «РосКапСтрой» по поручению Минстроя России контролирует ход работ. Эксперты проверили строительство комплекса на проспекте Ленина. Сейчас готовность объектов составляет 40 процентов. Строители ведут монтажные работы, обустраивают внутренние и наружные инженерные сети, благоустраивают территорию.
Работы координирует Минстрой России по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Генподрядчик - АО «ГК «ЕКС».
Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя завершается комплексное восстановление девятиэтажного панельного дома. Строители уже выполнили основные работы, создав основу для дальнейшего благоустройства.
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