Российские войска контролируют 40% канала Северский Донец – Донбасс (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы контролируют 40 процентов водного канала Северский Донец - Донбасс. Об этом ТАСС сообщил главный инженер «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.

Восстановление подачи воды по каналу - ключевая задача для долгосрочного обеспечения Республики. Однако после освобождения территории предстоит масштабная работа. Сначала объект нужно разминировать, затем провести полное техническое обследование. Оценить состояние насосных станций, трубопроводов и систем автоматики. Только после этого возможно начало восстановления.

Из-за того, что Киев нарушил работу канала, в ДНР возник острый дефицит воды. Летом 2025 года регион получал не более 35 процентов нужного объема, сейчас - 40–45 процентов. С июля 2025 года в ряде городов введена подача воды по графику.

Ранее сообщалось, что 29 июля аварийная машина Горловского филиала «Вода Донбасса» попала под удар беспилотника ВСУ. Спецтехника выезжала на ремонтные работы. В результате обстрела водитель получил осколочные ранения.

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