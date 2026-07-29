В Горловке дрон ВСУ атаковал аварийную машину «Вода Донбасса», ранен водитель Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 29 июля аварийная машина Горловского филиала «Вода Донбасса» попала под удар беспилотника вооруженных формирований Украины. Спецтехника выезжала на ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В результате обстрела ВСУ водитель получил осколочные ранения. Его доставили в больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.

В «Воде Донбасса» подчеркнули, сотрудники предприятия работают под постоянной угрозой. Каждый выезд на линию - риск для жизни, но они продолжают ремонтировать объекты водоснабжения и водоотведения.

Ранее сообщалось, что 28 июля вооруженные формирования Украины атаковали автобус в Горловке. В результате обстрела противника пострадали пять мирных жителей. Инцидент произошел в Никитовском районе города.

Кроме того, в Горловке вооруженные формирования Украины атаковали дроном автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара были ранены три сотрудника скорой и один мирный житель.

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