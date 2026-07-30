В Мариуполе прошло заседание муниципального штаба по вопросам медицины. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе прошло заседание муниципального штаба по вопросам медицины. Ситуация стабильная - все учреждения обеспечены водой и электричеством, работают без перебоев в обычном режиме. Об этом сообщил глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов.

Особое внимание уделили прикреплению жителей к поликлиникам. Кольцов напомнил, что это не формальность, а обязанность каждого застрахованного гражданина. Без прикрепления нельзя рассчитывать на плановую помощь, бесплатную диспансеризацию и льготные лекарства.

Привязываться к поликлинике строго по прописке не обязательно. Можно выбрать ту, что ближе к месту работы, учебы или фактического проживания. Для этого нужно прийти в выбранное учреждение с документами и написать заявление. С этого дня пациент официально может пользоваться всеми медицинскими услугами.

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя продолжают восстанавливать многоэтажку по улице Ленина. Специалисты из Санкт-Петербурга монтируют подрозетники, устанавливают балконные блоки и оконные откосы из сэндвич-панелей, шпаклюют стены и потолки в квартирах.

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