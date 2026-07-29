В Донецке в огороде нашли тайник с оружием. Фото: МВД ДНР

В Донецке полицейские изъяли из незаконного оборота автоматы, гранаты и патроны, закопанные в огороде в Куйбышевском районе. Тайник обнаружили в ходе обыска в рамках расследования дела о незаконном сбыте оружия, возбужденного в отношении сожителя фигурантки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

С помощью металлоискателя нашли два автомата Калашникова, семь магазинов к ним, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1 и более 200 патронов. Женщина пояснила, что закопала схрон для личного хранения, без цели сбыта.

Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Снежном полиция возбудила дело о мошенничестве, жертвой которого стала 10-летняя девочка. Неизвестные в мессенджере убедили ее перевести деньги по QR-коду за игровую валюту. С карты ее матери было списано более 85 тысяч рублей.

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