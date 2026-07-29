В Мариуполе установили 213 новых знаков. Фото: МАКС/Кольцов

За месяц дорожные службы Мариуполя провели масштабные работы по благоустройству улично-дорожной сети. Специалисты очистили от пыли и мусора 114,5 тысячи погонных метров придорожной полосы и привели в порядок 119 ливневых колодцев. Для повышения безопасности установили 213 новых знаков и нанесли свыше 900 квадратных метров разметки. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Кроме того, дорожники выполнили ямочный ремонт асфальтобетонной крошкой на площади 1847 квадратных метров. Работы велись на улице Гавань Шмидта, у школы №60 на улице Лавицкого, на проезде Монтажном и на улице Транспортной в поселке Каменске.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстанавливают сети наружного освещения. В этом году в городе планируют отремонтировать и заменить около 150 километров линий электропередачи. За прошедшую неделю энергетики смонтировали и отремонтировали около 200 светильников, проложили 1,4 километра нового провода.

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