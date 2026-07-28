В Мариуполе в 2026 году отремонтируют около 150 километров линий освещения. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе восстанавливают сети наружного освещения. В этом году в городе планируют отремонтировать и заменить около 150 километров линий электропередачи. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

За прошедшую неделю энергетики смонтировали и отремонтировали около 200 светильников, проложили 1,4 километра нового провода, устранили короткие замыкания на участках общей протяженностью один километр, освободили линии от вросших веток на 310 метрах.

Освещение восстановили возле школ №25 и №63, а также на улицах Гавань Шмидта, Бахчиванджи, Макара Мазая, Пашковского и Набережной.

Ранее сообщалось, что компания «РКС-НР» завершила восстановление многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя на улице Воинов-Освободителей. Одним из самых сложных этапов стало восстановление несущих конструкций. Специалисты провели весь необходимый комплекс работ, гарантирующий надежность и безопасность здания.

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