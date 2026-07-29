В транспорте ДНР с 1 августа введут скидки за безналичную оплату Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в общественном транспорте ДНР запускают акцию для безналичной оплаты проезда. Пассажиры смогут экономить на каждой поездке. Об этом сообщили в Минтрансе ДНР.

Размер скидки зависит от способа оплаты. При использовании пластиковой или цифровой Карты жителя ДНР списание составит десять рублей. Если оплачивать смартфоном с привязанной картой «Мир» через платёжные сервисы - восемь рублей. Подойдут Mir Pay, SberPay, T-Pay, Alfa Pay, GAZPROM Pay, VTB Pay, Yandex Pay, МТС Pay и ЮMoney Pay.

Есть нюансы. Скидка по Карте жителя начинает действовать только через сутки после получения карты. В электротранспорте её применяют, если полная стоимость проезда хотя бы на рубль превышает размер скидки. Акция продлится до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Республика Бурятия, Хабаровский край, Челябинская область, Забайкальский край и Московская область помогают восстанавливать дороги в ДНР.

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