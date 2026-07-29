Регионы-шефы продолжают восстанавливать дороги в ДНР

Регионы-шефы продолжают помогать ДНР с восстановлением дорог. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Об этом сообщили в Минтрансе ДНР.
Бурятия обновляет дорожную сеть в Старобешевском округе. В Старобешево фрезеруют покрытие на улице Школьной, в Новом Свете продолжается асфальтирование улицы Промышленной.
Хабаровский край завершил очередной этап ремонта улицы Советской в Дебальцево - уложили и уплотнили новый асфальт.
Челябинская область закончила ремонт участка улицы Кирова в Пантелеймоновке. Продолжаются работы на улице Школьной и благоустройство тротуаров в микрорайоне «Зорька» Ясиноватой.
Забайкальский край продолжает ремонт центральной магистрали Комсомольского. Новое покрытие уложено на 60 процентов. Впереди - укрепление обочин, установка знаков и разметка.
Московская область установила около 100 новых дорожных знаков на обновленных улицах Макеевки.
Ранее сообщалось, что с начала года в ДНР отремонтировали свыше 270 километров дорог. Дорожный план 2026 года в регионе выполнен уже более чем на треть.
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