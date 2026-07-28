В ДНР наращивают темпы подготовки к отопительному сезону

В Донецкой Народной Республике продолжается подготовка объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. Ход работ обсудили в ходе очередного оперативного совещания под руководством Главы Республики Дениса Пушилина.
За последнюю неделю удалось достичь заметных результатов: к зиме подготовили 52 котельные и более 72 километров тепловых трасс. Кроме того, специалисты отремонтировали 197 котлов и заменили 5 насосов - эти мероприятия важны для стабильной и надежной работы системы теплоснабжения.
Денис Пушилин подчеркнул, что работа по подготовке коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду остается одним из приоритетов.
- Продолжаем готовить жилищно-коммунальную инфраструктуру к зиме, - отметил глава региона.
Напомним, что накануне министр энергетики РФ Сергей Цивилев и Глава ДНР Денис Пушилин провели рабочую встречу. В центре внимания оказались ключевые вопросы работы топливно-энергетического комплекса Республики.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 5 тысяч многоквартирных домов подготовят к зиме в Макеевке
В ДНР коммунальные службы наращивают темпы подготовки к отопительному сезону (подробнее)