В ДНР наращивают темпы подготовки к отопительному сезону

В Республике продолжают готовить жилищно-коммунальную инфраструктуру к зиме. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике продолжается подготовка объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. Ход работ обсудили в ходе очередного оперативного совещания под руководством Главы Республики Дениса Пушилина.

За последнюю неделю удалось достичь заметных результатов: к зиме подготовили 52 котельные и более 72 километров тепловых трасс. Кроме того, специалисты отремонтировали 197 котлов и заменили 5 насосов - эти мероприятия важны для стабильной и надежной работы системы теплоснабжения.

Денис Пушилин подчеркнул, что работа по подготовке коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду остается одним из приоритетов.

- Продолжаем готовить жилищно-коммунальную инфраструктуру к зиме, - отметил глава региона.

Напомним, что накануне министр энергетики РФ Сергей Цивилев и Глава ДНР Денис Пушилин провели рабочую встречу. В центре внимания оказались ключевые вопросы работы топливно-энергетического комплекса Республики.

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