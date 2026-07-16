Цивилев и Пушилин провели рабочую встречу по вопросам энергетики ДНР

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и Глава ДНР Денис Пушилин провели рабочую встречу. Фото: max.ru/minenergo_official

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и Глава ДНР Денис Пушилин провели рабочую встречу. Как сообщили в Минэнерго России, в центре внимания оказались ключевые вопросы работы топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики.

В частности, речь шла о подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к осенне-зимнему периоду, формировании аварийного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварий, а также функционировании угольной промышленности региона.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию и координации усилий по обеспечению надежной работы энергетической инфраструктуры Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР ведется сборка трех блочно-модульных котельных для Донецка. Все работы проходят согласно графику. На производственной площадке ведется сборка оборудования, а в это время на объектах готовят фундаменты.

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