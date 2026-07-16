В ДНР ведется сборка трех блочно-модульных котельных для Донецка. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике ведется сборка трех блочно-модульных котельных для Донецка. Все работы проходят согласно графику. В этом личном убедился заместитель генерального директора «Донбасстеплоэнерго» Дмитрий Иванов. Об этом сообщили в Министерстве строительства ДНР.

Иванов рассказал, что на производственной площадке ведется сборка оборудования, а в это время на объектах готовят фундаменты.

В свою очередь генеральный директор «Донбасстеплоэнерго» Сергей Полхов говорит, что предприятие делает ставку на надежных поставщиков.

- Ведь от качества оборудования напрямую зависит комфорт в домах наших жителей. Реализация этой инвестиционной программы - наш приоритет, позволяющий сделать систему теплоснабжения Республики более стабильной и современной, - рассказала Полхов.

Ранее сообщалось, что в ДНР к системе автоматической диспетчеризации подключили 119 котельных.

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