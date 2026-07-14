В ДНР к системе автоматической диспетчеризации подключили 119 котельных. Фото (архив): Минстрой ДНР

Проект «Оптимизация работы котельных в Донецке, Макеевке, Мариуполе и Горловке» позволит снизить трудозатраты в шесть раз. Гендиректор ГУП «Донбасстеплоэнерго» Сергей Полхов и его заместитель Игорь Полевой представили проект при участии замминистра строительства ДНР Сергея Иванова и представителей «Росатома». Об этом сообщили в Минстрое региона.

Как сообщил Сергей Полхов, сейчас к системе автоматической диспетчеризации подключены 119 котельных - более десяти процентов объектов. До конца года планируют подключить еще 51, используя лучшие практики регионов, где такие проекты внедряют с середины 2000-х.

Представители «Росатома» высоко оценили проект и предложили помощь в расширении, включая внедрение технологии 5S для рациональной организации рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты уже подготовили 232 котельные и отремонтировали 549 котлов.

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